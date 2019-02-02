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Mehmet Altıparmak: "Erken gol yeyince risk aldık"

Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, "Geriye düşünce risk almak zorunda kaldık.

Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, "Geriye düşünce risk almak zorunda kaldık. Risk alınca da Adana Demirspor, çabuk oyuncularla maçı kazandı" dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Gazişehir, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, maçın ilk dakikalarında kalelerinde erken bir gol gördüklerini belirterek, "Rakibin geçen haftaki kadrodan daha farklı bir kadroyla çıkacağını ve çabuk oyuncularla oynayacağını biliyorduk. Bunların hepsine çalışmıştık ama sahanın içerisinde işler spontane gelişiyor. İlk yarı istediklerimizi yaptık ama pozisyonsuz iki gol yedik. Geriye düşünce risk almak zorunda kaldık. Risk aldığımız da Adana Demirspor, çabuk oyuncularla maçı kazandı" dedi.

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