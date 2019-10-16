Mehmetçiğe dua desteği

Adana Gençlik Merkezi öncülüğünde, Yaşar-Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı "Duamıza Amin Deyin" etkinliği Hacı Kalender Pütür Camiinde öğle namazının ardından gerçekleşti.

Öğle namazı sonrası Fetih Suresinin okunmasının ardından Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün'ün yaptığı dua ile tamamlanan etkinlikte, katılımcılara ayrıca çeşitli ikramlar da yapıldı.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, “Türk Ordusunun başlatmış olduğu bu harekat, yalnızca Türk Milletinin ve bölgenin huzuru, barışı için değil, ümmetin ve tüm dünyanın onuru için yapılan bir harekattır. Bundan önceki operasyonlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'na da destek olmak amacıyla Mehmetçiğimizle aynı aşkı, aynı ruhu taşıyarak buradayız ve dualarımızı askerlerimize gönderiyoruz” diye konuştu.

Tosun, Mehmetçiğe destek anlamında bir dizi çalışmaları olduğunu, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.