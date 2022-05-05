Memur-Sen'den Kızılay'a kan bağışı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana Şubesi, azalan kan stokları nedeniyle Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Memur-Sen üyeleri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Kan bağışı etkinliğinde konuşan Memur-Sen Adana Şubesi Başkanı Mehmet Sezer, "Hem pandemi koşullarının devam etmesi hem de mübarek Ramazan ayının etkisiyle azalan kan stoklarının yeniden artması için gücümüzü seferber ettik. Kan hayattır. Kan vermek, ihtiyacı olana el vermek, can vermektir. Bu anlayışla bugün, insan merkezli, insanlık hedefli sivil toplum yaklaşımımıza, erdemli sendikal duruşumuza yeni bir eylem daha ekledik. Bugüne kadar kollarımızı iş yapmak için, üye yapmak için, çözüm ve kazanım üretmek için sıvıyorduk; bugün ise Kızılay'ın azalan kan stoğunu arttırabilmek, ihtiyacı olanlara derman olmak ve şifalarına katkıda bulunmak için sıvıyoruz. Çünkü iyilik kanımızda var. Bu noktada başta Kızılay Adana Şube Başkanımız Halil Ahmet Çolak ve ekibine özverili çalışmaları, Memur-Sen Adana İl Temsilciliğimize bağlı sendikalarımızın başkan ve üyelerine de kan bağışı çağrımıza uydukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak da, "Salgın hastalığın yanında Ramazan ayı ile birlikte kan stoklarımız kritik seviyelere kadar düştü. Bu noktada elini taşın altında koyan başta Mehmet Sezer Başkanım olmak üzere tüm Memur-Senlilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ve Memur-Sen üyeleri doldurdukları formların ardından kan bağışında bulundu.