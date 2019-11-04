Memur-Sen'in ücretsiz hukuk desteği üyelerinin yüzünü güldürüyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer kazanılan davalarla ilgili yaptığı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Postkabasakal İlkokulunun zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilirken aynı binada bulunan ortaokulun zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilmediği için 4 öğretmenin maddi ve manevi olarak zarara uğradıkları gerekçesiyle açtıkları davaları kazandıklarını söyledi. Başkan Sezer, “Sendikamıza üye olan öğretmenlerimiz mahkemenin verdiği kararla kaybettikleri haklarına kavuştu. Kararla birlikte bundan sonra okulda görev yapacak eğitimcilerimizin görev süreleri de zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilecek" dedi.

Başkan Mehmet Sezer diğer davalarla ilgili de bilgiler verdi:

“Bir öğretmenimiz de yanlış girilen ders saatleri nedeniyle oluşan kadro fazlalığı yüzünden başka bir okulda görevlendirildi. Biz de daha sonra ders saatlerinin yanlış girildiği ve öğretmenimizin manevi anlamda zarara uğradığı gerekçesiyle dava açtık ve davayı kazandık. Öğretmenimiz yeniden okuluna döndü ve ders vermeye başladı.Başka bir davada ise Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 6. derecede şef kadrosunda görev yapan bir sendika üyemiz 3. derece şef kadrosuna atanmasını istemiş ancak idare farklı bir karar vererek üyemizi maddi ve manevi anlamda mağdur etmişti. Bu üyemizin mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili açtığımız davaya da müdahil olduk ve davayı kazandık. Son olarak daha önce bir kurumda 10 yıl boyunca memur olarak çalışan bir üyemiz KPSS sınavı sonucu müezzin/kayyım olarak yerleştirilmiş ancak güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek görev ataması yapılmamıştı. Biz de üyemizin 10 yıllık hizmeti sırasında herhangi bir suç işlemediği, disiplin cezası almadığı ve yasal olmayan bir oluşumla bağının bulunmadığı gerekçesiyle dava açtık ve atamanın yapılmasını istedik. Mahkeme üyemizi haklı bularak atamasının yapılmasına karar verdi.”

Üyelerine sendika binasında ücretsiz hukuk desteği verdiklerini ve yasal anlamda sorun yaşayan üyelerinin bu hizmetten ücretsiz bir şekilde faydalanabildiklerini hatırlatan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Sezer, 2019 yılı içerisinde açtıkları 45 davayı kazandıklarını vurgulayarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerinin haklarını korumaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Sezer hukuk ve Mevzuat Komisyonu'nun, üyelerinin yasal haklarıyla ilgili yeni çıkan hükümleri takip edip kazanılmış haklarını korumak ve hukuksuz bir şekilde ellerinden alınan hakları yeniden kazanmak için düzenli olarak toplantılar yaptığını da ifade etti.