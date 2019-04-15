Menevşe: "Ekonomimiz yeni ihracatçılarla güçlenecek"

Ticaret Bakanlığı bürokratlarının da katılımıyla Adana Ticaret Odası'nın (ATO) ihracatçılara sağladığı desteklerin anlatıldığı ‘İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, “İhracat Atağı Projesi'yle ihracat yapmak isteyen işletmelere yol gösteriyoruz. Ülke ve kent ekonomisinin yeni ihracatçı iş insanları ve yeni dış ticaret sahalarıyla güçleneceğine inanıyorum” dedi.

Adana'ya yeni ihracatçı iş insanları kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Adana Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı bürokratlarının katılımıyla devletin ve ATO'nun ihracatçılara sağladığı desteklerin detaylarıyla anlatıldığı “İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantı öncesinde ATO'nun ihracat yapan bazı firmalarını ziyaret eden Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yaşanan sorunları da yerinde dinledi.

"Üretim ve ihracat artmalı"

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sıddık Kaya ile birlikte ticaret uzmanları ve ATO üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ülke ve kent ekonomisinin, yeni ihracatçı iş insanları ve yeni dış ticaret sahalarıyla güçleneceğine inandığını ifade ederek, bu kapsamda İhracat Atağı Projesi'ni başlatarak ihracat yapmak isteyen işletmelere yol gösterdiklerini kaydetti.

ATO'nun Türkiye'de sayılı odalarda bulunan ‘İhracat Destek Ofisi'ni ilk kuran odalar arasında olduğunu belirten Menevşe, “Hem eğitimlerimizle hem de alanında uzman personelimizle, işletmelerimize ihracatta kılavuz kaptanlığı yapmaya başladık. ATO olarak dış ticareti geliştirmek için ihracat kampımız ilk mezunlarını verdi, ikinci grubumuz ise eğitimlere başladı. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olmak için sanayinin, ticaretin ve ihracatın merkezi konumunda olmak gibi bir hedefimiz var. Adana'nın bu konuma ulaşabilmesi için katma değerli, ileri teknolojik ürünlerin üretimi ve ihracatını artırması gerekiyor” diye konuştu.

“Firmalara yol gösteriyoruz"

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sıddık Kaya ise ATO üyelerinin ihracata olan isteklerinin heyecan verici olduğunu ifade ederek, bakanlık olarak ihracatçıların ihracat potansiyellerini artırmak adına birçok program gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye de devam edeceklerini belirtti. Hedeflerinin, KOBİ'lerden başlayarak tüm iş dünyasının ihracat potansiyeli yüksek firmaları daha yukarılara taşımak olduğunu dile getiren Kaya, “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan da ihracata azami önem veriyor. Bu kapsamda ihracatçı olmak isteyen ama çok az ihracatı olan firmalara da yol gösterici olarak, onların da ilerlemelerine yardımcı oluyoruz. Bakanlık olarak ihracatçı firmalarımızı çok önemsiyor, devletimizin ihracatçılara sağladığı destekleri anlatmak için üst düzey performans sergiliyoruz” dedi.