Menevşe: "Enflasyonla mücadeleye katkımız en üst düzeyde olacak"

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV, mobilyada KDV indirimleri gibi önlemlerin, ekonominin dengelenmesinde önemli bir etkisi olduğunu belirterek, "2019'un ilk gününde alınan 3 aylık indirim uzatma kararı ekonomiye faydayı katlayacak" dedi.

Menevşe, yaptığı açıklamara, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu Enflasyonla Topyekun Mücadeleye kapsamında ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ve 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda da 3 ay süreyle devam ettirilecek olmasının, yeni yılın ilk müjdesi olduğunu ifade etti.

İndirimlerin 2018'in son çeyreğinde alınan kararlarla hayata geçirildiğini, yıl sonuna gelindiğinde sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre ekonominin ivme kazanması için itici güç olduğunu söyleyen Menevşe, ''Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir. Enflasyonla mücadelede üyelerimiz gerekeni yeni yılda da fazlasıyla yapacaktır. Üyelerimizle birlikte bu programı sahiplenip firmalarımızın en geniş şekilde katılımını 2018 yılında sağlamıştık. Bu yılda da enflasyonla mücadeleye katkımız en üst düzeyde olacaktır. Geldiğimiz noktada, ekonomik darboğazın 2019'da da çözümü konusunda kararlı adımların atılması piyasaları ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu çerçevede otomobilde ve beyaz eşyada ÖTV, mobilyada KDV indirimleri gibi önlemlerin ekonominin dengelenmesinde önemli bir etkisi olduğunu, üç aylık uzatmanın da aynı ölçüde fayda sağlayacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Fiyat istikrarının sağlanmasının, üretimin sağlıklı ve öngörülebilir bir şekilde sürmesi için vazgeçilmez bir durum olduğunu vurgulayan Menevşe şunları kaydetti:

"Açıklanan önlemlerin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarında piyasalara pozitif etki sağlayacağına inanıyorum. Reel sektörün, çarkları döndürmek için kar etmemeyi göze aldığı bir dönemde, hükümetimizin vergi gelirlerinin azalması pahasına indirim yapması, sıkıntılı dönemin külfetinin eşit paylaşımına yönelik çok önemli bir eylemdir. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarılı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Türkiye ekonomisi zorlu bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe almıştır. Kamu ve özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla ülkemizin ekonomisi yeniden koşma sürecine girecektir."