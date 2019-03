Menevşe: "Hizmet bayrağını daha da yükseklere çıkaracağız"

Adana Ticaret Odası'nın (ATO) altı ayda bir düzenlediği Müşterek Komite Toplantısı, Atila Menevşe başkanlığında gerçekleştirildi. ATO Komite Üyelerine TOBB İl Akademik Danışmanı Prof. Dr. Selçuk Çolak'ın İstihdam Teşvikleri hakkında yaptığı sunumun ardından SGK İl Müdürü Bilal Canbolat ve müdürlük bürokratları komite üyelerinin sorularına çözüm önerileri sundular.

ATO Başkanı Atila Menevşe, toplantıda yaptığı konuşmasında, Adana'da bulunan ve odaya kayıtlı 27 bin üyenin bu salonda komiteleriyle temsil edildiğini belirterek, “Bu nedenle bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Her yıl mart ve eylül aylarında dönem sonuna kadar bu toplantılarımızı yapacağız. Bu toplantılarda amacımız genel olarak 6 aylık dönemi birlikte değerlendirmektir. Tabi seçimler sonrası ilk müşterek toplantı olması bu toplantıyı biraz daha önemli hale getiriyor. TOBB'dan aldığımız verilere göre Türkiye'de en çok komite kararı gönderen oda, Adana Ticaret Odası oldu. Bu çalışmalarınız ve özveriniz için baştan teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten arı gibi çalıştınız, sektörünüzün ve üyelerimizin sorunlarını en ince ayrıntısına kadar her mevkiye ulaştırmayı başardık. Komite toplantılarına genel olarak baktığımızda son 6 ayda 276 toplantı icra ettiniz. Komitelerimiz hiç olmadığı kadar düzenli disiplinli ve heyecanlı çalışıyor. 335 farklı konuda sektörlerinizin sorun ve taleplerini Oda gündemine taşıdınız. Biz de bu sorunların her birini teker teker inceleyerek ilgili makamlara resmi yazı ile ilettik. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız başta olmak üzere Valimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara hem yazıyla hem de sözlü olarak sorunları anlattık. Bu girişimlerimiz neticesinde 55 başlıkta netice aldık. Tüm kararları bir programla izliyoruz. Seçimlerin bitmesini müteakip tekrar yeni başkanları ziyaretlere ve taleplerimizi takibe devam edeceğiz'' dedi.

Raporlar takip ediliyor

'Son dönemde gerek Ankara'da gerekse Adana'ya yapılan ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarla yoğun teşriki mesaileri olduğunu ifade eden Menevşe, şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Ticaret, Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman Bakanlarımızla görüşme, sorunlarımızı anlatma, taleplerimizi iletme fırsatımız oldu. Her bir bakanımız için il oda ve borsaları olarak ayrı raporlar hazırladık ve sunduk. Raporlarımız hem bakanlıklarca hem de bizler tarafından takip ediliyor. Yoğun mesaili geçen bu sürecin, reel sektör ile hükümetin birbirini anlaması ve tamamlaması açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada 6 ayı anlatmak kolay değil ancak örneklerle de anlattığım üzere, dolu dolu ve üyemizin beklentisini karşılar düzeyde çalışmalarımız devam ediyor. Odalarımızın kurucu unsuru önce üye, sonra komitedir. Sizler çalıştıkça oda çalışır. Bu nedenle toplantılara aynı azim ve gayretle devamınızı rica ediyorum. İnşallah hep birlikte hizmet bayrağını daha da yükseklere çıkaracağız.''

Girişimcilere tarihi destek

TOBB İl Akademik Danışmanı Prof. Dr. Selçuk Çolak da yaptığı konuşmada, ülke genelinde 2,5 milyon yeni istihdamın hedeflendiği seferberlik kapsamında, iş dünyasına, girişimcilere pek çoğu tarihi destekler şeklinde 8 farklı teşvik sunulduğunu hatırlatarak, "Paket kapsamında yeni istihdam edilecek kişiler için 3 aylık dönemde verilecek maaş ve sigorta desteği, takip eden aylardaki prim destekleri, işverenlere tanınan asgari ücret destekleri yer almaktadır. Seferberlik kapsamında sağlanan bu destekler istihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması noktasında önemli bir fırsattır. Bu uygulamalar istihdama ve piyasalara olumlu yansıyacaktır. İstihdam Seferberliği kapsamında verilen teşviklerden iş dünyamızın daha fazla faydalanması, istihdama ve üretime katkı sağlaması anlamında önemli fırsattır'' dedi.

İstihdam Teşvikleri hakkında detaylı bilgi veren Çolak'ın ardından SGK İl Müdürü Bilal Canbolat ve müdürlük bürokratları Komite Üyelerinin sorularına çözüm önerileri sundular.