Menevşe: "Kazanan Adana olacak"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Odası'nın 8 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek organ seçimleriyle ilgili "Kazanan Adana olacak" dedi.

ATO Başkanı Menevşe, yaptığı açıklamada, Adana'nın kalkınmasına katkıda bulunan, paydaşlar ve ekonomi için değer üreten, gücünü üyelerinden alan Adana Ticaret Odası'nın öncü kurum olma misyonu ile iş dünyasına liderlik etmeyi sürdüreceğini söyledi. Menevşe, "Üyelerimiz cumartesi günü sandık başına gidecek kentimize değer katan projelerin etrafında bütünleşerek bu demokrasi şöleninde özgür iradesini ortaya koyacaktır. 128 yıllık köklü bir çınar olan ATO'nun kültürüne ve geleneğine yakışır bir şekilde seçimlerini tamamlayacağını ifade etmeliyim. Seçimlere katılacak tüm üyelerimiz, seçimlerde Adana Ticaret Odası markasını korumalıdır. 128 yıldır üyelerimiz ve şehrimizin ekonomisine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Adana Ticaret Odası'nı bugünkü seçkin konumuna taşıyan ve güçlü kılan en temel unsurunun; üyelerinin birlik ve dayanışma içinde hareket etme hassasiyeti olduğunu vurgulayan Menevşe, şunları kaydetti:

"Bu hassasiyet neticesinde kazanan hep Adana olmuştur. 8 Ekim akşamı da kazanan yine Adana olacaktır. Şehrimize ve iş hayatına nasıl katkı verebilirim anlayışıyla hareket eden tüm iş dünyası temsilcilerimizi şimdiden kutluyorum. Odamız çatısı altında Adana'mızın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacak olan tüm iş dünyası temsilcilerimiz için sonuç ne olursa olsun yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."