Menevşe: "Meclis üyelerine yönelik seminerleri çok önemsiyoruz"

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "Yaşadığımız teknoloji çağında, bilgilerin büyük bir hızla değiştiği günümüz dünyasında, odamızın meclis üyelerine yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme seminerlerini çok önemsiyoruz'' dedi.

Menevşe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirilen ve Adana Ticaret Odası Meclis Üyelerinin katıldığı toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, oda ve borsaların ne iş yaptığına dair sorularla sıklıkla karşılaştıklarını hatırlatarak,

"Meclis üyelerinin bilgilerini tazelemek ve tamamlamak, TOBB'un faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımını artırmak ve kişisel gelişimimize katkıda bulunmak için TOBB tarafından 14-16 Aralık tarihlerinde düzenlenen bilgilendirme seminerleri ziyadesiyle fayda sağlamıştır. Meclis üyelerimiz de bu çalışmadan çok memnun kalmıştır. Oda ve borsalarımızın neler yaptığını, neler yapabileceğini herkesten iyi bilmeli ve anlatmalıyız. O bakımdan bu bilgilendirme seminerlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kampüsünü de ziyaret ettiklerini belirten Menevşe, “2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 32. olan üniversitemizi kutluyorum. Ziyaret ettiğimiz laboratuvarlardan ise çok etkilendik. Özellikle TOBB ETÜ Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi (ETÜ Hidro) Türkiye'de alanında tek merkez. Daha önce sadece yurt dışından getirilerek hidro-elektrik santrallere takılabilen türbinler, TÜBİTAK destekli Milhes projesiyle ilk tez Türkiye'de üretildi ve türbinlerin üretiminde en kritik aşama olan ‘model türbin'in tasarımı ve test edilmesi de, Türkiye'de ilk kez TOBB ETÜ' de gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük model türbin tasarım ve test merkezi ile gurur duyduk" şeklinde konuştu.

Adana Ticaret Odası Meclis Üyeleriyle bilgilendirme seminerinde bir araya gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, seminerinde yaptığı konuşmada, kısa çalışma ödeneği, SGK prim borçları, tasfiye ve devir sözleşmeleri, kredilerin yeniden yapılandırılması, teknik iflas sorunu, lisanslı depoculuktaki destekler, vergi indirimleri, KOBİ kredileri ve Eximbank kredileri gibi alanlarda TOBB vasıtasıyla yapılan yenilikleri ve iyileştirmeleri paylaştı. Rifat Hisarcıklıoğlu daha önce yapılan seminerlerden olumlu sonuçlar aldıklarına değinerek, seçimler neticesinde Oda Borsaların meclis üyelerinin yüzde 65'inin değiştiğini hatırlatarak, istek üzerine yeniden bu eğitimleri başlattıklarını anlattı.

Oda ve borsalardan gelen talepleri değerlendirdiklerini ve kendilerine ulaşan talepleri hükümete ulaştırarak çözüm aradıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, son dönem çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarla ve birçok kişi ve kurumlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, Bankalar Birliği ile yaptıkları istişare toplantılardan söz etti. Reel sektör ve finans sektörü olarak bizzat sahaya indiklerini ve sorunları talepleri birinci ağızdan dinlediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, nefes kredisinin işleyişinde karşılaşılan sorunları meclis üyeleriyle istişare etti.

Toplantının sonunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Üyelerinizi temsil edin, odalarınızda meslek komitelerini ve meclisi çalıştırın. Yönetim kuruluna destek olun ve üyemize hizmet edin. Ben değil biz deyin'' dedi.