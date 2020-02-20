Menevşe: "Taklit ve tağşiş yapan firmaya ağır yaptırımlar getirilmeli”

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığını hatırlatarak, "Bir kaç firmanın yaptığını tüm sektörlere yaymak ve herkesi aynı kefede değerlendirmek insafsızca bir durumdur" dedi.

Menevşe, Tarım ve Orman Bakanlığının yapmış olduğu çalışmadan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Halk sağlığının her şeyden üstün olduğunu ifade etmeliyim. Hem halkımızın sağlığını hiçe sayan hem de haksız rekabet oluşturan firmaların cezalandırılması ve kamuoyu ile paylaşılıyor olması memnuniyet verici bir durum. Taklit ve tağşiş yapan firmalar hakkında daha ağır yaptırımlar getirilmelidir. Kimsenin halkımızın sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Adana Ticaret Odası olarak Bakanlıkça ceza almış üye firmamız varsa zaten biz disiplin mekanizmamızı hızla devreye sokuyoruz. Disiplin Kurulumuz bu firmalarla soruşturma yürütüyor. Bunun yanında Adana Kebabının coğrafi işaret tescili odamıza aittir. Odamızdan Tescilli Adana Kebabı üretip satmak için uygunluk almış firmalarımız web sitemizde güncellenerek yayınlanmaktadır. Ayrıca Tescilli Adana Kebabı Komisyonumuzca bizden tescil alan firmaları sürekli denetlemekteyiz. Bu konuda tüketicilerin içinin rahat olması gerektiğini ifade etmeliyim” dedi.

Gıda terörüne karşı ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getiren Menevşe, “Gıda güvenliği konusunda hassas olmalıyız ama bu konuda toptancı bir anlayışla tüm gıdacıları aynı torbanın içine atmakta doğru değil. Birkaç kendini bilmez firmaların yaptığını tüm firmalara mal ederek acımasızca eleştirmek Adana ekonomisine, Adana gastronomisine, Adana Kebabına yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Adana'nın lezzette öncü kent olması için yapılan tüm festivallere, etkinliklere gölge düşürecek bu hareketleri tasvip etmek mümkün değildir. Meclis üyelerimizden ve komitelerimizden aldığım bilgilerden biri de, bu listelerin bazı fırsatçı firmalar tarafından rekabet aracı olarak kullanıldığı bilgisidir. Sosyal medyada ve basında gerçekleştirilen bu linç kampanyalarının kimseye faydası olmayacağını, yapılanların tüm sektörlere zarar vereceğini, bu konuda sağduyulu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum. Hile yapanların en ağır ceza ile cezalandırılmasının yanında Adana'ya yönelik yapılan bu toptancı karalama kampanyasına karşı olduğumuzu bir kez daha ifade etmeliyim” diye konuştu.