Menevşe'den dijitalleşme uyarısı

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, "Hızla dijitalleşen dünyada eğer bu değişime ayak uyduramazsak bir süre sonra ne yazık ki müşterilerimizi ve pazar payımızı kaybetmek gerçeği ile karşı karşıya kalırız" dedi.

ATO Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan vekili Murat Birkan Işık Başkanlığında, Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. ATO Başkanı Atila Menevşe, "Seçimsiz geçecek 4,5 yılın ekonomiye yüzümüzü tam olarak döneceğimiz bir dönem olmasını diliyorum. hafta sonu idrak edeceğimiz Ramazan ayının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Nisan başında Portakal Çiçeği Karnavalının 7. si düzenlendi. Odamız her alanda olduğu gibi Karnavala destek konusunda da elinden geleni fazlasıyla yaptı. Portakal Çiçeği Karnavalı, şehrimizin kültür ve turizmine bir hayli faydası olan bir etkinlik. Bu etkinlikte hepimiz şahit olduk ki, Adana'da 1 hafta boyunca otellerin tamamı doldu, restoranlarda boş masa bulmak neredeyse imkansızdı. Adana'ya hava ve kara yolu ulaşmak isteyenlerin de bilet bulmakta oldukça zorlandığını belirtmek isterim. Hasılı her alanda şehrimize kazanım sağlayan bu etkinlikte emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Portakal Çiçeği etkinliğine bizlerde sponsor olduk ve iki etkinlikle sesimizi Torosların ötesine duyurduk. Bu etkinliklerden ilki, moda tasarım yarışması diğeri ise, portakal lezzetleriydi" diye konuştu.

Ticaretin hızla evrildiği konulardan biri olan dijital dönüşüme de değinen Menevşe, "Günlük çalışma tempomuz içerisinde kaçırmamamız gereken çok önemli bir husus var. Bu husus, ticari hayatta hızla yaşanan dijital dönüşümdür. İşimizle ilgili tüm gelecek planlarımızı ticarette yaşanan bu hızlı dönüşüme göre planlamak mecburiyetindeyiz. Hızla dijitalleşen dünyada eğer bu değişime ayak uyduramazsak bir süre sonra ne yazık ki müşterilerimizi ve pazar payımızı kaybetmek gerçeği ile karşı karşıya kalırız. Dijital Türkiye 2019 E-Ticaret Raporuna göre; internetten alışveriş yapan kişi sayısı, geçen yıl 7,6 milyon kişi artarak, 39,3 milyona, harcama miktarı ise yıllık 11,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu anlamda; e-ticarete ilişkin yenilikleri, çalışmaları çok yakından takip etmenizi, kendi işlerinize uyarlamanızı ve ışık hızında ilerleyen teknolojide yaya kalmamanızı önemle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Atila Menevşe, sosyal bir proje olan sıfır atık projesi hakkında da, şunları kaydetti:

"Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel, hem kurumsal alanlarda yaygınlaşmaktadır. Şahsen ben gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına bu projeyi destekliyorum. Bu çerçevede sizlerin de bu projeye destek vermesini diliyorum.''