Menopoz sürecinde kilo almamak mümkün

Her 10 kadından 7'sinin oldukça zorlu geçirdiği menopoz döneminde obezite, kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra kemik hastalıkları riskinin de arttığını belirten Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, doğru beslenme sayesinde menopoz döneminin sağlıklı ve kilo almadan geçirilebileceğini ifade etti.

Kompleks karbonhidratlara yönelin

Menopoz döneminde büyük bir risk faktörü oluşturan insülin direncini kırabilmek için taze meyve tercih edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, bunun yanı sıra diyetteki yağ miktarının sınırlandırılmasını ve basit şekerlerden uzak durulmasını da öneriyor.

Kompleks karbonhidratların uzun süre tokluk sağladığından gün içerisinde ani kan şekeri dalgalanmalarını önlediğini kaydeden Gündüz, bu sayede kilo yönetiminin menopoz dönemindeki kadınlar için daha kolay hale geldiğinin altını çizdi.

Probiyotik tüketimini artırın

Menopoz döneminin bir diğer önemli konusunun kaliteli protein kaynaklarının tercih edilmesinin gerekliliği olduğunu belirten Gündüz, “Probiyotik içerikleri ve yüksek kalsiyum değerleri açısından yoğurt ve kefir bu dönemde sıkça tüketilmesi önerilen besinler arasında. Bağırsakların düzenli çalışmasında etkin rol oynayan yoğurt ve kefirin yanı sıra kemiklerin güçlenmesine katkısı olan kalsiyum açısından zengin süt, badem, balık, mercimek gibi protein kaynaklı besinler de menopoz döneminde osteoporoz (kemik erimesi) riskinden korunmaya yardımcı olacak gıdalar arasında bulunuyor” diye konuştu.

Tuzu hayatınızdan çıkarın

Çisem Gündüz, taze beslenmenin öneminin arttığı menopoz döneminde salamura, paket gıdalar ve konserve besinlerden mümkün olduğu kadar uzak durulmasını tavsiye ederek, “Hormonal değişimlerin yoğun olduğu bu dönemde vücut ödem yapmaya çok yatkın olduğundan gün içerisinde en fazla 1 çay kaşığı kadar yani 5 gramın altında tuz tüketilmesi öneriliyor” dedi.

Bitkisel hormonlar

İnsan vücudundaki steroid hormonuna yani östrojene benzeyen fitoöstrojen adı verilen bitkisel hormonlardan faydalanmanın menopoz sürecinin daha rahat geçmesine yardımcı olduğunu söyleyen Gündüz, bitkisel hormonlardan faydalanabilinecek besinleri şöyle sıraladı:

Meyveler: Elma, havuç, nar, kızılcık, üzüm.

Sebzeler: Mercimek, yonca filizi, fasulye filizi.

Kuruyemiş ve tohumlar: Keten tohumu, ayçiçeği tohumu, susam, badem, ceviz.

Tahıllar: Yulaf, arpa, buğday tohumu.

Yağlar: Zeytinyağı, yasemin yağı.