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Merdiven altı sağlık malzemesi üreten iş yerine operasyon

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda merdiven altı üretilen çok sayıda sağlık malzemesi ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda merdiven altı üretilen çok sayıda sağlık malzemesi ele geçirildi.


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin (KOM) kaçakçılık suçlarının önlenmesi, suç unsuru madde ve materyallerin ele geçirilmesi, suç işleme ve suça iştirak eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında M.K. isimli şahsın iş yerine ve deposuna operasyon yapıldı.


Yapılan aramalarda 4 bin 500 adet siyah renk eldiven, 1700 adet normal eldiven, 1700 adet pudralı eldiven olmak üzere toplam 7 bin 900 adet eldiven, 550 adet cerrahi maske, 5000 litre el ve cilt dezenfektanı ele geçirildi.

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