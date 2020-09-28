Merkez Park ışıl ışıl

Adana'da, Merkez Park'ta bulunan aydınlatma direkleri yenilendi.

Seyhan Nehri kıyısında bulunan ve Ortadoğu'nun en büyük camisi Sabancı Merkez Camisi ile komşu olan 300 dönüm arazi üzerine kurulu Merkez Park'ta aydınlatma direkleri değiştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Merkez Park içerisinde bulunan eskimiş ve işlevini yitirmiş tek konsollu aydınlatma direklerini yeniledi. Tek konsollu ve işlevini yitirmiş aydınlatma direklerinin yerine çift konsollu led aydınlatma direkleri dikildi. Yenilenen aydınlatma direkleri ile Merkez Park geceleri ışıl ışıl ve estetik bir görünüme kavuştu. Aydınlatmanın güçlendirilmesi ile park daha güvenli bir yer haline geldi.