Mersinli doğa tutkunları Kozan'da kamp yaptı

Mersinli doğa tutkunları Adana'nın Kozan ilçesinde doğada kamp yaparak hafta sonu tatillerini geçirdi.

Yunus Emre İşitme Engelliler İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Kozan Belediyesi Düşler Alemi Sosyal Tesislerinde kamp kurdu. Asırlık çınarların altında çadırlar kuran doğa tutkunları, Kozan'ın doğasına hayran kaldıklarını söylediler.

Kamp için bölgeye gelen öğretmen Hakkı Yavuz “Adana'daki arkadaşım Sırrı Yavuz eğitimcimizin tavsiyesi üzerine buraya geldik. Haftada bir günümüzü doğada geçirmeyi seviyoruz. Başkalarına da tavsiye edeceğiz. 7 çadır ile 14 doğa tutkunu olarak buradayız. Kullandığımız doğayı temiz tutmalı ve korumalıyız. Kozan Belediye Başkanına ve bizleri burada misafirperver ekibine teşekkür ediyoruz. Herkese burayı tavsiye edeceğiz” dedi.