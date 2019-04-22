Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sonunda Meryem-Mehmet Kayhan Ortaokulu şampiyon oldu.

Gündüz Tekin Onay Stadı'nda gerçekleştirilen “Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği” müsabakalarına 39 okul katıldı.

Turnuvanın başından beri üstün performans gösteren Meryem-Mehmet Kayhan Ortaokulu Adana şampiyonu oldu.

Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Okul Sporları İl Temsilcisi Hamit Şentürk, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

Yapılan müsabakalar sonunda Buhara Ortaokulu ikinci, Şehit Murat Savaş Ortaokulu üçüncü ve İstiklal Ortaokulu dördüncü oldu.