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Mescitte unuttuğu laptop ve ders notlarına günler sonra kavuştu

Adana’da bir öğrencinin otogarın mescidinde unuttuğu laptop ve ders notları zabıta ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde günler sonra kendisine ulaştırıldı.

Adana'da bir öğrencinin otogarın mescidinde unuttuğu laptop ve ders notları zabıta ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde günler sonra kendisine ulaştırıldı.


Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Can Duran, 10 Ocak tarihinde Adana Otogarı'ndaki mescitte laptop ve ders notlarının içerisinde bulunduğu çantayı unuttu. Otogarda bulunan Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de çantanın sahibini bulamayıp 27 Ocak tarihinde çantayı Zabıta Daire Başkanlığına getirilerek teslim etti.


Zabıta yaptığı araştırmada çantanın Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Can Duran'a ait olduğunu belirledi. Çanta, Zabıta Daire Başkanı Tarık Öncel tarafından öğrenciye teslim edildi.

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