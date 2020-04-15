Meslek liseleri maske fabrikası oldu

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle 3 meslek lisesinde gönüllü öğretmenlerin ürettiği 402 bin 500 maskenin hastane ve kamu kurumlarına dağıtıldığı bildirildi.

Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almasından itibaren özellikle maske ihtiyacı doğunca Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde maske üretimine başladı. Adana'da da bu kapsamda 21 Mart'tan itibaren 3 meslek lisesinde kadın öğretmenler gönüllü olarak maske üretimine başladı. Adana'da 15 günlük dönemde 402 bin 500 maske üretilerek öncelikle hastane ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.

Bu okullardan biri olan Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler maske üretmeye devam ediyor. Okul müdürü Serkan Şafak, Milli Eğitim Bakanlığının tüm Türkiye'de maske üretimine başlanacağı talimatı vermesi üzerine harekete geçtiklerini bütün meslek ve diğer öğretmenlerin bu iş için gönüllü olduğunu belirterek, "İlk etapta 3 bin olan maske üretimimiz şuan günde 6 bin 500 maske üretimine kadar çıktı. Maskeleri özellikle hastanelere ve kamu kurumlarına veriyoruz. Bizim için gece-gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına hizmet etmek bizi duygulandırıyor. Bugünleri birlik beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

Giyim ve Üretim Teknolojisi Öğretmeni Güldane Pelit, tüm dünyanın ve Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, "Biz de bu zor dönemde ülkemize yardım etmek için gönüllü olduk. Burada her günü maske üretip sağlık çalışanlarına veriyoruz. Böyle bir görev yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Fatma Karaca ise kendisinin paketleme yaptığını maske üretimine başlanacağını öğrenince gönüllü olarak geldiğini, insanların sağlığı için gece-gündüz çalışan sağlık çalışanlarına biraz olsun yardımcı olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.