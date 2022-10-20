Meslek lisesi öğrencileri, okullara tenis masası üretiyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde okullara masa tenisi masası üreten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ekonomiye katkı sağlamalarının yanında mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazanıyor.

Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 50 adet tenis masası üretimini tamamladı. Yapımı tamamlanan masalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Adana'nın 8 ilçesinde 50 okula dağıtılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tenis masalarının teslimatı öncesi Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep Toy ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abbas Şengül tenis maçı yaptı. Üretim safhasında yer alan öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle izlediği masa tenisi maçında dostluk kazandı.

Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Okul Müdürü Recep Toy, ‘‘Üretimde öğrencilerimizin büyük katkıları var. Böylece mezun öğrenciler sektörde daha rahat iş bulabiliyor. Okul olarak sanayi sektöründe aranan elamanlar yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Masa tenisi masalarının üretiminde rol alan öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Meslek liselerinin üretimde çok önemli bir rol üstlendiğine vurgu yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abbas Şengül, ‘‘Okulda üretim atölyelerinde yapılan çalışmaları inceledik. Kullanışlı ve kaliteli masa tenisi masaları üreten öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Yakın zaman içesinde Adana'mızın 8 ilçesine bağlı 50 okulumuza dağıtımını sağlayacağız'' dedi.

Öğrenciler tarafından üretilen masalar Ceyhan'da gerçekleşecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakalarında ilk olarak kullanılacak. 29 Masada Cumhuriyet Kupası heyecanın yaşanacağı turnuva ise 21 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Mahallesinde yapımı tamamlanan Ceyhan Yeni Kapalı Spor salonunda gerçekleşecek.