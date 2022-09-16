Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal Ekonomik Uyum Projesi Şenliği

Avrupa Birliği ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) çerçevesinde açılış şenliği düzenlendi.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Avrupa Birliği ve Alman Kalkınma Bankası tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) çerçevesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış şenlikleri düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, şenliklerin, orta öğretim öğrencilerinin eğitim sistemine katılımının sağlanması, mesleki ve teknik eğitimin cazip hale getirilmesi, yeni eğitim öğretim yılına başlarken motivasyonlarının artırılmasını hedeflediğini söyledi. Koçak, ayrıca şenliğin öğrenci ve okul yönetimi arasında olumlu bağlar kurulması, özel sektör temsilcilerinin öğrencilerle bir araya gelmesi ve mesleki eğitim atölyelerinin tanıtımının yapılmasını da amaçladıklarını ifade ederek, “Şenlikler Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'daki SEUP pilot okullarında yapılacak. Şenliklerde öğrenciler, takım oyunları oynayacak, müzik ve sanatın iç içe olduğu etkinlikler yapacak, mesleklerinde başarılı olan kişilerle bir araya gelecek ve atölyelerinde ürettikleri ürünleri tanıtma fırsatı bulacaklar” dedi.

Konuşmanın ardından şenliğin açılışı Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, Proje Koordinatörü Osman Yalçın ve Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Tanatar, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve çok sayıda milli eğitim ile eğitim sendikası görevlileri yaptı.

Açılışın ardından protokol, atölyeleri gezdi. Şenlikte öğrenciler sosyal uyum faaliyetleriyle eğlenecek.

Şenlikte ünlü sanatçı Zeynep Dizdar ve Uğur Aslan da sahneye çıktı. Ayrıca Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan İnler de şenliğe katılıp öğrencilerle bir araya geldi.