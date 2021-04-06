Meslekte 25 yılı doldurdular

Törenin ardından avukatlara yönelik kokteyl düzenlendi.

Seyhan Oteli'nde yapılan törende konuşan Baro Başkanı Veli Küçük, 5 Nisan Avukatlar Gününü pandemi nedeniyle buruk kutladıklarını belirterek, “Bugün benim için de duygusal ve önemli bir gün. Meslekte 25 yılı tamamlayan ve plaket alacak isimler benim de staj dönemimden arkadaşlarım. Ülkemize ve mesleğimize katkı koymak için hep bir mücadelenin içinde olduk. Umarım nice 25 yılları da hep birlikte yaşarız" dedi.

Konuşmaların ardından Veli Küçük ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 25. yıl plaketleri verildi.

25. yıl plaketi alan avukatlar:

"Osman Volkan İnan, Osman Önal, Süleyman Keser, Mustafa Karabörklü, Tülün Balıkçı, Fuat Küçükbağcı, Adem Sağlam, Hakan Mehmet Şimşek, Saime Balcılar, Yeşim Meryem Kulaksız, Ömer Avcu, Nebi Ocak, Yusuf Bilgili, Suna Öğütcan, Zülal Elmalı Erdem, Ayşegül Özbek Okçu, Hüseyin Bulut, Belgin Balsever Soylu, Ahmet Hallı, Veli Küçük, Abdullah Avcı, Korhan Özen, Gamze Vardar, Şerif Ateş, Şerife Nural Yeşilalan, Fidan Çakır ve Arzu Tunay."