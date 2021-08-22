Metin Diyadin: “Maçın hakkı beraberlikti”

Oyun formatı da iyiydi. Maçın hakkı beraberlikti” dedi.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Geçen sezon Süper Lig'den düşünce bir hayli oyuncu ile ayrılmak zorunda kaldık. Finansal sorunlar da oldu. Özellikle ilk 5-6 haftalık periyot bizim için kolay değil. Bugün oyuncularımız oldukça iyi mücadele etti. Oyun formatı da iyiydi. Tek sıkıntımız skor üretmekti. Golü bulamadığınız zamanda 3 puan almanız mümkün değil. Adanaspor'da gayet belirli bir oyun formatı olan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsündeydi. Biz bugün o baskı fırsatını onlara vermedik. Maçın hakkı beraberlikti” ifadelerini kullandı.