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Metin: "Karaisalı afet bölgesi ilan edilmeli"

Karaisalı Ziraat Odası Başkanı Mahmut Metin, aşırı sıcak ve rüzgarın tarım alanlarında büyük zarar yol açtığını belirterek, ilçenin afet kapsamına alınmasını istedi.


Metin, yaptığı açıklamada, kavurucu sıcakların ardından kuvvetli rüzgarın tarım üretimine darbe vurduğunu ifade etti. Tarım alanlarında yaptıkları tespitlerde bazı tarlalarda buğday hasadının yapılamaz durumda olduğunu belirten Metin, "Ayçiçek ve mısırda çok zarar gördü. Ayrıca zeytin, nar ve narenciyede durum hiç iyi değil. Üretimin devamlılığı için Karaisalı acil tedbir olarak afet kapsamına alınmalı” dedi.

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