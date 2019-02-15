Metin Şentürk konserinde evlenme teklifi

Sahneye çıkan bir çift evlilik teklifiyle sürpriz yaşattı.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, Çukurova Belediyesinin Sevgililer Günü etkinliği çerçevesinde, Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'nda konser verdi. Konserde, sanatçının söylediği şarkılar, vatandaşları coşturdu. Konser sırasında sahneye çıkan otistik Atahan Terdi ile İpek Tektaş'ın dans etmesi ile duygusal anlar yaşandı. Sanatçı Metin Şentürk ise bu sahne karşısında ‘Çukurova'da aşk engel tanımıyor' sözleriyle duygularını ifade etti.

Konserin ilerleyen anlarında Erhan Çoban isimli bir vatandaş sahneye çıkarak, sevgilisi Necla Çimeli'ye evlenme teklifi yaptı. Metin Şentürk de "Burada soruları ben sorarım. Evlenme teklifi için çok düşündün mü?” diye sordu. Damat adayı Erhan Çoban ise "Bir kez düşündüm ve sahneye çıktım” dedi. Teklif üzerine çok heyecanlanan Necla Çimeli'nin ‘evet' cevabı vermesi konsere gelen vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova'yı 5 yıl içinde kültür sanat kenti haline getirdiklerini belirterek, “Her alanda Çukurova halkına en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Halkla iç içe katılımcı ve çoğulcu belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde de sizler için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.