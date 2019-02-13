Mevsimlik tarım işçilerine eğitim

Adana Çiftçiler Birliği tarafından hazırlanan ve İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan proje kapsamındaki protokolü, Adana İl Tarım Müdürü Muhammet Ali Tekin ile Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru imzalayarak, hayırlı olması temennisinde bulundular.

Bu proje ile mevsimlik tarım işçilerinin çapalama, budama, sulama ve hasat konularında eğitilmesi, böylece mesleki yeterlilik düzeylerinin artırılarak, ürün, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje ile ayrıca suyun etkili ve verimli kullanılması hedefleniyor.

Hem üreticiye hem de milli ekonomiye katkı sağlayacak projenin eğitim etabı 6 ay sürecek ve proje toplam 12 ayda tamamlanacak. Proje kapsamında, Karataş İlçesinde 2, Yüreğir ilçesinde 3 ve Seyhan ilçesinde 3 olmak üzere toplam 8 merkezde, 300 kişiye eğitim verilecek.