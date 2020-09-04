Mevsimlik tarım işçilerine yemek ve ekmek dağıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ-Deutsche Gesellschafat für İnternationele Zusammenarbeit) ile yapılan iş birliğiyle Adana'ya göç ile gelen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 çeşit sıcak yemek dağıtıyor.

Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP) projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve Adana'ya göçle gelenlere Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 çeşit sıcak yemek dağıtımına başlandı. İhtiyaç sahibi bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı 90 gün boyunca devam edecek. Sıcak yemek verilen hanelere Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tarafından ücretsiz olarak ekmek de temin ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında 90 gün boyunca çalıştırmak üzere 14 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 14 göçmen işe alarak istihdama da katkı sundu.

Proje kapsamında Karataş ilçesi Tuzla Çağırkanlı'da yaşayan mevsimlik tarım işçilerine Adana Büyükşehir Belediyesi sıcak yemek dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağırkanlı'da bulunan iki çadır alanında 300 mevsimlik tarım işçisine sıcak yemek dağıttı. Hijyen kurallarına uyularak havası alınmış olarak kapatılan kutularda hazırlanan yemekler haftanın her günü mevsimlik tarım işçilerine ulaştırılıyor. Toplam 300 adet hazırlanan yemeklerle birlikte 250 adet ekmek de Halk Ekmek tarafından ücretsiz veriliyor. 90 gün boyunca tek öğün olarak verilen yemeklerden memnuniyetlerini dile getiren mevsimlik tarım işçileri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.