Mevsimlik tarım işçilerinin yaraları sarılıyor

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Zeytinbeli Mahallesi'nde yağışlardan olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerine, Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekipleri şefkat elini uzattı.

Derman Ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine sıcak yemek, çorba ikram edip, temel gıda kolisi dağıttı.

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından pansiyona yerleştirilenleri ve çadırlarında kalmaya devam eden vatandaşları ziyaret eden Derman ekipleri, vatandaşlara sıcak yemek ve çorba ikram edip, battaniye, yastık, halı, odun, kıyafet ve gıda kolisi verdi.

Çadırların bulunduğu bölgedeki yağmur suyu yapılan çalışmayla tahliye edildi. Yağışların devam etmesi ve çadırların bulunduğu bölgenin tekrar su altında kalma riskini öngören ekipler, altı kamyon dolusu çakıl ile hazırladıkları bir başka alana çadırları taşıyarak vatandaşların muhtemel yeni mağduriyetlerinin önüne geçti.

Derman ekipleri, çocuklara hamburger ve ayakkabı dağıtarak, yaşadıkları olumsuzlukları bir nebze unutmaları için çaba harcadı.

Mevsimlik tarım işçileri, yapılan hizmetlerden ve zor günlerinde yanlarında olmalarından ötürü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.