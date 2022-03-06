Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

Adana'da boş meyve-sebze taşıyan kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Ekipler, kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurup çay-tütün detektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede boş meyve-sebze kasalarının arkasına gizlenmiş 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekibi, araçtaki Mehmet Nur A. ve Cihat A.'yı gözaltına aldı.