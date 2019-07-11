İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlık önündeki kaza saniye saniye görüntülendi

Adana’da mezarlık önünde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Adana'da mezarlık önünde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kabasakal Mezarlığı önünde Aziz Özden yönetimindeki 01 BZ 817 plakalı otomobil, Şabidin Karoğlu yönetimindeki 66 FH 445 plakalı hafif ticari araca çarpmasıyla, ticari araç yol kenarında park halindeki Ercan Akdeniz'in yönetimindeki 01 M 0292 plakalı toplu taşıma aracına vurdu. Kaza sonucu otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hayati tehlikesi olan 2 yaralıyla birlikte 4 yaralı Can-Kur ekibinin yardımıyla araçlardan çıkartılıp ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Bu arada kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazanın otomobilin Karaisalı istikametine doğru gittiği, hafif ticari aracın ise mezarlığa girmek için sola döndüğü sırada meydana geldiği görüldü.


Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.