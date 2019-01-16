Mezarlıklar sular altında kaldı

Adana'da geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur, İncirlik ve Kürkçüler mezarlıklarını sular altında bıraktı.

Adana'da iki gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafiği felç eden yağmur, Sarıçam ilçesindeki İncirlik ve Kürkçüler mezarlıklarını ise sular altında bıraktı. Yer yer tamamen suyun altında kalan mezarlıklar için vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına ulaşabilmek için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

"Biz de mi defnedildiğimizde bu halde olacağız"

Ahmet Akgül isimli vatandaş, annesinin ve babasının mezarlarının Kürkçüler Mezarlığı'nda olduğunu belirterek, "Sabah geçerken mezarlığı su bastığını gördüm. Hiçbir yetkiliye de ulaşamadık. Sarıçam Belediyesi'ni aradık ancak hiç kimse muhatap olmadı. Biz çok zor durumdayız. Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik. Biz de ileride buraya defnedildiğimizde bu durumda olacağız demek ki" diye konuştu.