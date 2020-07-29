Mezarlıklarda Kurban Bayramı temizliği

Adana Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için tüm mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, rutin temizliğin yanı sıra kent genelinde bulunan merkez, ilçe ve köy mezarlıklarında büyüyen otların ve çalıların temizliğini ve çevre düzenlemesini yaptı. Mezarlık içerisindeki olası haşere, böcek ve sineklerin yok edilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İlaçlama ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Asri, Buruk ve Kabasakal mezarlıklarında öncelikle yaşlı, engelli ve dezavantajlı vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için mezarlık içerisinde klimalı araçlarla ulaşımları sağlanıyor.

Ayrıca zabıta ve özel güvenlik ekiplerince maske, su, kolonya, bayram şekeri, lokum ve dua kitapları da hediye ediliyor.