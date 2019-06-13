Mezuniyet törenini Belemedik Mahallesinde yaptılar

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olacak 12. sınıf öğrencileri için Belemedik Mahallesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

İdareciler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı mezuniyet töreninde konuşan okul müdürü Adem Yılmaz, liseyi başarıyla bitirip mezuniyeti hak eden öğrencilere ve onları yetiştiren öğretmenlere ve anne babalara teşekkür etti.

İnsan hayatında eğitim yolculuğunun uzun soluklu bir iş olduğunu söyleyen Yılmaz, milli ve manevi değerlere sahip çıkacak şuurda gençler yetiştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Ayrıca hafta sonu yapılacak üniversite sınavında öğrencilere başarılar dileyerek, sınav öncesi öğrencilere moral olması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, “Gençlerin hayata dair enerjisi ve sevgisi, ülkemize hizmet etme aşkı, hayallerindeki meslekleri edinme gayretleri bizleri mutlu ediyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun gençler. Sizleri çok özleyeceğiz" dedi.

Belemedik Mahallesinde 120 kişinin katıldığı mezuniyet yemeğinin ardından öğrenciler, geleneksel kep atma törenini gerçekleştirerek fotoğraf çekildiler. Öğretmenler tarafından saz eşliğinde türkülerin söylendiği etkinlikte öğrenciler bol bol eğlendi.