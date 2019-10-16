MHP Adana'da Bahçeli sevinci

MHP Adana İl Yönetim Kurulu aylık olağan toplantısına, süregelen uygulamadan farklı olarak Kuran-ı Kerim okunarak başlandı. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın başkanlık ettiği toplantıda, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin evinde geçirdiği istirahatın ardından sağlık içinde mesaisine dönmesi sebebiyle ve Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla icra edilen Kuran tilavetinden sonra dua edildi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Bugün toplantımıza insanlığın ebedi rehberi Kuran ve dua ile başladık. Türkiye'nin milli güvenliğini ve komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin amacıyla Şanlı Ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın mutlak başarısı için duada bulunduk. Hayatını ülkemize ve milletimize adayan Türk Dünyasının Bilge Lideri Devlet Bahçeli Beyefendinin normal mesaisine dönmüş olması da sadece bizim için değil Türk Milletinin tamamı için büyük bir moral olmuştur. Genel Başkanımızın sağlık içinde makamına gelmiş olmasıyla bizleri sevindiren Yüce Allah'a şükürde bulunduk” dedi.

“Devletimize ve liderimize saldırıyorlar”

Avcı, Türkiye'nin haklı olduğu tüm davalarında ihanet ve husumet cephesinin saldırısına uğradığını ifade ederek, “Devletimizin, bölücü terör örgütü PKK ve türevlerine karşı içeride ve sınır ötesinde meşru hakkımızı kullanması bile suç sayılmaktadır. Öte yandan 50 yıldır kanımızı emen sülük terör örgütü FETÖ de, içerideki siyaset çöplüğünden devşirdiği hainlerle hem Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye hem de yine Devletimize saldırmaktadırlar” diye konuştu.

“Düşman nereyi, kimleri hedef yapacağını çok iyi biliyor” diyen MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Türkiye tüm mazlumların umududur. MHP de, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de Türkiye'nin, milli direncin çelikten kalesidir. Asıl mesele budur ama tüm dünya bilsin ki, bu kale düşmeyecek; ülkemizi, davamızı, liderimizi canımızla, tüm varlığımızla savunmaya devam edeceğiz. Ülkücü-Milliyetçi Hareketin ihanet ve husumet cephesiyle kavgası kıyamete kadar devam edecektir” ifadesini kullandı.