MHP Adana'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Belediye başkanlıkları için açıklanan aday listemizin Adana'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından Adana'da seçime katılacak belediye başkan adayları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre mevcut görevini sürdüren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yer alacak. MHP'li ilçe belediyelerinde ise Kozan hariç diğer yerlerde mevcut başkanlar tekrar aday oldular. Kozan'da MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı'nın aday gösterildiği seçimlerde, Sarıçam'da Bilal Uludağ, Karaisalı'da Saadettin Aslan, İmamoğlu'nda Gazi Adamhasan, Saimbeyli'de Mustafa Şahin Gökçe, Feke'de Ahmet Sel, Yumurtalık'ta Türkeş Filik, Pozantı'da ise Mustafa Çay yeniden aday olarak ilan edildi. Merkez Çukurova ilçesinde MHP Adana İl eski Başkanı Yusuf Baş ve Karataş'ta ise Necip Topuz ilk kez aday olan isimler arasında yer aldılar.

Çukurova ve Karataş da kazanılacak

Avcı, mevcut ve ilave olarak kazanacakları belediyelerle hizmete adanan bir dönemi hedeflediklerini kaydetti. Avcı, “Adanalı hemşehrilerimiz, değerli vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne Adana'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 9 belediyede kendilerine hizmet sunma onurunu verdiler. Önümüzdeki dönemde de mevcut belediyelerimizin yanında ayrıca Çukurova ve Karataş'ta da bu onuru yaşayacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Bünyamin Avcı, birlik ve beraberliğin güzel örneklerinin yaşanacağı, tamamen gönül birliğine dayalı Cumhur İttifakı olarak Adana'da tüm belediyeleri kazanacaklarına olan inançlarının tam olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Doğaldır ki; bu dönem Adana'da çok daha farklı olacak, tüm ilçelerde, tüm hizmet alanlarında yeni destanlar yazılacaktır. Bu vesileyle, belediye başkanlıkları için açıklanan aday listemizin Adana'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”