MHP İl Başkanı Avcı: “Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den topluca çıkartılan çalışanların hali perişandır”

MHP Adana İl Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den toplu tenkisat uygulaması kapsamında işten atılan işçilerin sorunlarına çözüm üretmek için adeta seferberlik ilan etti. Bu kapsamda önce il teşkilatı bünyesinde hukuk komisyonu oluşturan MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, bir taraftan işçileri dinlerken diğer yandan seri istişare toplantılarına devam ediyor.

Geniş katılımlı istişare toplantıları

Avcı son olarak MYK Üyesi Uğur Öztürk, ilçe başkanları, belediye başkanları, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selçuk Diker, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı, Taşmedreseli Ülkücüler Platformu Genel Başkan Yardımcısı Fuat Toygar, İl Temsilcisi Sefer Tatlı, Türkav İl Temsilcisi Sefa Özer'le bir araya gelirken il yönetim kurulu ile de gelişmeleri istişarede bulundu. Avcı, MYK üyeleri, milletvekilleri ve il divan kurulu üyeleriyle birlikte Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek soruna dair bilgi sundu.

“Baharı değil, kara kışı yaşıyor”

Bünyamin Avcı, yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den topluca çıkartılan çalışanların hali perişandır. Kimi ev kirasını düşünüyor, kimi kredi çekmiş, kimi eşinden dostundan aldığı borçları ödeyecek; Allah kimseyi böylesi krizlere düşürmesin. İçinde bulunduğumuz en sıcak mevsimde bu ruh hali içinde olan insanlar baharı değil, zemheriyi, kara kışı yaşıyor” ifadesini kullandı.

“İşçiler, Karalar'dan empati bekliyor”

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “İşten atılanların alın teri ile çalışanlar olduğu konusunda eminim Zeydan Karalar da gerçeği fark etmiştir. Alt birimlerde görevli olup idareye yalakalık yapanların eseri olan çıkış listesi, yırtılıp atılmalıdır. Yanlışın düzeltileceği yönündeki beklentiye cevap verileceği kanaatindeyim. Mağdur işçiler ve aileleri, Zeydan beyden empati yapmasını, sağ elini sol göğsünün üzerine tekrar koymasını beklemekte ve talep etmektedirler” dedi.