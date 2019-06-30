MHP işten çıkarılan işçiler için hukuk komisyonu kurdu

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den toplu işçi çıkarıldığını belirterek, çıkarılan bu işçilerin haklarını hukuki zeminde savunmak için hukuk komisyonu oluşturduklarını bildirdi.

Avcı, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme yetkisini alanların, ‘Borcumuz çok, hizmet yapamayız' bahanesine sığınarak önce büyük hayal kırıklığı yaşattıığını ifade ederek, "Önceki dönemde inşasına başlanan yollar, kavşaklar, köprüler, tüm yatırımlar yarım bırakıldı, Adana sivrisinek istilasına terk edildi. Şimdi de işçi kıyımına başlandı. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde değil hiçbir kurumda çalışmadan maaş alanları tasvip etmedik, edemeyiz. Bu durumda olan kim varsa temizlensin ama emeğiyle ekmeğini kazanan insanların sokağa atılmasına rızamız yoktur” dedi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı “Partili-partisiz demeden, siyasi tercihine, dünya görüşüne bakmadan mağdur işçilerin sonuna kadar yanlarındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz Adana'nın huzuru, birliği, beraberliği olacaktır. Adana; işçi çıkartarak, çocukların ellerinden ekmekleri alınarak değil ancak üreterek, vatandaşa hizmet götürerek kalkınır, istikrara kavuşur.” şeklinde konuştu.

Avcı, diğer taraftan, çıkarılan işçilerin haklarını hukuki zeminde savunmak için hukuk komisyonu oluşturduklarını da bildirdi.