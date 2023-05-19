MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, binlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan ilçesinde önceki gün geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, tarihi Hoşkadem Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Atlı'nın cenazesi, binlerce vatandaşın katılımı ile kılınan cenaze namazının ardından Kozan Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Atlı Ailesi ve MHP Kozan İlçe Teşkilatı, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yanı çok sayıda siyasi çelenk gönderdi.

Cenaze törenine Adana Valisi Süleyman Elban, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti ve MHP milletvekilleri, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, AK Parti'nin önceki dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.