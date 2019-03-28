MHP ve AK Parti'den ortak teşekkür mesajı

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ile AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen mitinge teveccüh gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı ile AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, geçtiğimiz gün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen mitinge katılımın yoğun olmasından dolayı teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Bünyamin Avcı ve Başkan Şerif Güler, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük devlet adamı hemşehrimiz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Adana'da yapmış olduğu mitinge, partili partisiz vatandaşlarımızın muhteşem bir ilgi göstermiş olması, Cumhur İttifakı'nın tarafları olarak hepimizi mutlu etmiştir. Devlet Bahçeli Beyefendi de, aynı yüksek ilgiye karşılık ‘Helal olsun sizlere. Senin Allah'ına gurban Adana' şeklindeki sözleriyle Adana'dan, vatandaşlarımızdan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. Coşkusu ve heyecanıyla her bakımdan muhteşem geçen mitingimizin ülkemize, milletimize, Adanamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.”

“Hendek kazacak Anlayışlara fırsat verilmemeli”

Avcı ve Güler, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle belirtmek gerekir ki ülke ve millet olarak tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. 31 Mart'ta aziz milletimiz yerel yönetimlere layık göreceği isimler için tercihte bulunacak, halkımızın iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Tüm ülkede olduğu gibi Adana'da da Cumhur İttifakı olarak mevcut hizmetleri taçlandırmaya, vatandaşımızın önündeki her engeli kaldırmaya, her mahzun gönlü onarmaya kararlıyız. Adana'nın önüne hendek kazacak anlayışlara fırsat verilmemesi ise kuşkusuz sağduyunun gereğidir. Yeni küresel düzende devletimizin ve milletimizin gücünü yansıtacak, devletimizi daha etkin kılacak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminden intikam almak isteyenlere, bunun için Kandil ve Pensilvanya'ya umut bağlayanlara fırsat verilmemesi önemlidir. Aksi bir durumun, ülkenin huzurunu, istikrarını bozup, yeni kaos planlarını devreye sokacağı aşikardır. İnancımız odur ki; milli duruşun sarsılmaz kalesi Adana, Büyükşehir Belediyesinde ve tüm ilçelerde sandığa yansıtacağı irade ile bu planları bozacak güce sahiptir.”

“31 Mart Seçimleri hayırlara vesile olsun”

Avcı ve Güler, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Adana'ya gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, “Aramızda bulunarak bizlere güç veren Genel Başkan Yardımcılarımıza, milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Olağanüstü ilgi ve katılım göstererek mitingimizi şölene çeviren, birlik, beraberlik adına kardeşlik ruhunu zirveye çıkaran partili partisiz tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımızla teşekkürlerimizi ve en derin saygılarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle, 31 Marta yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, Adana'mıza hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.