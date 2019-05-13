MHP'li Avcı: "Belediye ağlama makamı değil"

MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni devralan yönetimin algı oluşturduğunu belirterek, “Türkiye'nin borcu olmayan belediyesi yok ki. Bir de kazanan belediye başkanı uzaydan gelmedi. Seyhan Belediye başkanıydı. Meclis üyesiydi. Sonuçta orası ağlama makamı değil” dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ile Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı öncesi bir araya gelerek istişare yaptı.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti'li ve MHP'li belediye başkanlarının yanı sıra Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri katıldı. İlki MHP Adana İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri masaya yatırıldı.

Çalışmaların birlik, beraberlik ve uyum içerisinde devam ettiğini belirten Başkan Şerif Güler, "Geçen ay gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı çok güzel geçti. Birlik ve beraberliğimiz çok iyiydi. Uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da bu birlik ve beraberlik devam edecek inşallah" dedi.

İstanbul seçimlerinin tekrarlandığını hatırlatan Başkan Güler, "Liderlerimizin duruşları tekrarlanma kararından önce de sonra da çok net. Liderlerimiz seçimlerin tekrarlanma kararının ardından karargahlarını İstanbul'a kurdular. Bizler de çalışmalara elimizden geldiği kadar katkı koyacağız. Bundan sonra da birlikteliğimiz çok daha güzel olacak. Çalışmalarımızda istişare ederek Adana için faydalı olan her şeye imza atacağız. Adana'mızın geleceğine, çocuklarımızın geleceğine dair güzel olan her şeye katkı koyacağız" şeklinde konuştu.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da meclis üyelerine teşekkür ederek, "Liderlerimize ve davamıza yakışır şekilde dik duruşunuzdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni devralan yönetimin algı oluşturarak insanları yanlış bilgilendirdiğini belirten Başkan Avcı, "Büyükşehire geldiler. Henüz herhangi bir çalışmaları olmadığı gibi insanları yanlış yönlendirerek, insanlarda bir algı oluşturuyorlar. Sanki harabe almışlar. Sanki her taraf yıkılıyor, dökülüyor, her taraf borç batak içerisindeymiş gibi. Türkiye'nin borcu olmayan belediyesi yok ki. Bir de kazanan belediye başkanı uzaydan gelmedi. Seyhan Belediye başkanıydı. Meclis üyesiydi. Sonuçta orası ağlama makamı değil. Sonuçta sen bu hizmete talipsen, çıkacaksın yanlış bir şey bile olsa onu düzeltmek için uğraşacaksın, bizler de sana yardımcı olacağız. Sürekli geçmişe yönelik olumsuz cümleler kurmanın, sürekli öldük, bittik demenin kimseye yararı olmaz” diye konuştu.