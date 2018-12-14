MHP'li Cevheribucak: "Sizin yaptığınız ortaklığa sığmaz"

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayının son birleşiminde 29 maddeden bir maddeye çekimser oy kullanan AK Parti'li meclis üyelerine Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak, “Sizin yaptığınız ortaklığa sığmaz” diye sitemde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 5. ve son birleşimini Murat Cevheribucak, Ertan Sümer ve Vedat Özder başkanlığında gerçekleştirdi. 29 maddeden 6'sı teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi. 11 madde ise mahkeme kararı olduğu için oybirliği ile kabul edildi. Diğer maddelerden biri hariç komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.

Gündemin 11. maddesi ise Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl (Kireçocağı) Mahallesi 2026 parseldeki akaryakıt tesis alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait komisyon raporunun oylanmasında AK Parti Grubu çekimser oy kullandı. Madde oy çokluğuyla geçti.

Meclis oturumunu kapatan Murat Cevheribucak oturduğu yerden çekimser oy veren AK Parti Grubuna “Sizin yaptığınız ortaklığa sığmaz” dedi. Daha sonra divandaki yerinden inen Cevheribucak AK Parti Grubu sıralarına giderek Grup Başkanvekili Cumali Altınöz'e aynı sitemlerini iletti. Altınöz de bütün maddelere evet oyu verdiklerini, bir maddeye ise demokratik haklarını kullanarak çekimser oyu verdiklerini ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 10 Ocak 2019 Perşembe günü saat 14.00'te devam edecek.