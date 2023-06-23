Mide balonu ile obeziteden kurtulmak mümkün

Medical Park Adana Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nazmi Özer, ameliyatsız zayıflama yöntemlerinden biri olan mide balonu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mide balonunun kimlere uygulanabileceğine dair bilgi veren Doç. Dr. Özer, “Mide balonu obezite tedavisinde kullanılan cerrahi dışı yöntemlerden biri olup, obezite tedavi kılavuzlarına giren etkin bir yöntemdir. Vücut kitle indeksi 30- 40 arasında olan ve cerrahi girişim istemeyen hastalar ile vücut kitle indeksi 50'nin üzerinde olup operasyon hazırlığı için kilo kaybı planlanan hastalara takılabilir. Mide balonu uygulaması sonrası hastalar yüzde 15-20 oranında kilo kaybına uğrarlar” diye konuştu.

“3 farklı çeşidi vardır”

Mide balonlarının birden fazla çeşidi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Özer, “Mide balonları sıvı ile şişirilen, hava ile şişirilen ve yutulabilen mide balonları olmak üzere 3 farklı çeşidi vardır. Sıvılı ve havalı mide balonları endoskopi ile sedasyon anestezi altında takılırken, yutulabilir mide balonu herhangi bir endoskopik müdahale ve anestezi uygulaması gerektirmeden takılabilir” ifadelerini kullandı.

Mide balonunun vücuttan atılma konusuna dikkat çeken Özer, ”Sıvılı ve havalı mide balonları midede 6 ay kaldıktan sonra yine endoskopi ile çıkarılırken, yutulabilir mide balonu midede 4 ay kalmakta ve kendiliğinde eriyerek bağırsaklardan atılmaktadır” şeklinde konuştu.

Balon uygulaması sonrası dikkat edilecek noktalardan da bahseden Özer, ”Balon uygulamasından sonra diyetisyen desteği ve egzersiz mutlaka bu programa dahil edilmelidir”diyerek sözlerini tamamladı.