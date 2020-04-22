Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade'den İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak'a ziyaret

Muay Thai Milli Takım Antrerönü Hakan Şahade, Adana'da 20 Nisan tarihinde gerçekleştirecekleri dünya şampiyonları gecesini ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak'ı ziyaret eden Şahade, Adana'da 20 Nisan tarihinde Muay Thai Dünya Şampiyonları Gecesi Starfight Arena 2020'nin Korona virüs engeline takıldığını söyledi. Hakan Şahade, "Adana valimiz sayın Mahmut Demirtaş'ın desteği ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz dev spor organizasyonunu ertelemek zorunda kaldık. Önce sağlık diyoruz. Salgın atlatıldıktan sonra ilk fırsatta organizasyonumuzu yapacağız" dedi.

Şahade, Starfight Arena 3 2020 gecesine dünya çapında 16 sporcunun katılacağını ve toplamda 8 maç yapılacağını kadetti.