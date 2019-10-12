İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Mahmutlu Mahallesi Yukarı Çarşı Arıoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki iddiaya göre yola ters yönden giren 01 ZY 212 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Nazmi K. (49) idaresindeki 01 RT 430 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken motosiklette bulunan şalgamlarda yola döküldü.


Kaza sonrası olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı motosiklet sürücüsü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.