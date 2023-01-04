Adana'da yol verme meselesi yüzünden tartıştığı minibüs sürücüsünü öldüren tır şoförü tutuklandı.

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, durakta şoför olarak çalışan Can Yüce (24), 01 M 0712 plakalı minibüsle yolcu indirdiği sırada, tır şoförü Adem T. (41) ile ‘yol verme' meselesinden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Adem T., Yüce'yi tehdit edip tırına binip, hareket etti. Bunun üzerine Yüce, minibüste bulunan el çantasındaki tabancasını çıkardı. Yolcular ise “Daha çok gençsin, yapma” diyerek Yüce'nin elindeki tabancayı almaya çalıştı. Minibüsten inen Yüce, elindeki tabancayla aracın peşinden koştu. Adem T. ise bu sırada tabancayla Yüce'yi göğsünden vurup, kaçtı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralı halde koşup, tabancasını yere atan Yüce, caddeden geçen bir otobüse binerek yardım istedi. Otobüs şoförü ise Yüce'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yüce, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Adem T.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde Yüce'nin tabancayla üzerine koştuğunu, kendini korumak için ateş açtığını söylediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.