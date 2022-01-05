İhlas Haber Ajansı

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Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuk, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuk, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükkırım Mahallesi, Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.B.'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki Müslüm Sürücü'ye çarptı. M.B, küçük çocuğu aracıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Müslüm Sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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