İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minik Ecrin ve babası için helallik alındı

İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan’ın cenazeleri taziye evine getirilip helallik alındı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 9 yaşındaki kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan'ın cenazeleri taziye evine getirilip helallik alındı.


Adana Havalimanı'nda, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan için düzenlenen törenin ardından cenazeler helallik alınmak üzere merkez Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'ndeki taziye evine getirildi. Gözyaşı döken Ecrin'in annesi Fatma Meydan sağlık ekiplerince teskin edildi.


Burada helallik alınmasının ardından cenazeler defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.