İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrenciler, Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Abdioğlu Kazime Özler İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Abdioğlu Kazime Özler İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Abdioğlu Kazime Özler İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 70 kişilik öğrenci grubu, öğretmenleriyle birlikte 6 Aralık 2018 tarihinde kurumları tanıtıcı gezi programı kapsamında Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kapıda karşılanan öğrenciler kışlada gezdirilirken, yürütülen faaliyetlerle ilgili de öğrencilere bilgi verildi. Miniklere, jandarma teşkilatının kullandığı özel araç ve teçhizatlar tanıtıldı.


Gerçekleşen ziyarette, öğrencilere çeşitli hediyeler ve trafik kurallarını anlatan broşürler dağıtılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.