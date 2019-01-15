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Minik öğrencilerden yardım desteği

Adana’da Emine Sapmaz İlkokulu öğrencileri Kızılay’a koli hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere teslim etti.

Adana'da Emine Sapmaz İlkokulu öğrencileri Kızılay'a koli hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere teslim etti.


Kızılay Çukurova Şubesi ve Emine Sapmaz İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen öğrenci ve velilerinin katkılarıyla hazırlanan yardım kolileri yetkililere teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı'nın da katıldığı törende çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.


Müdür vekili Sema Ergüneş, Emine Sapmaz ailesi olarak bütün sosyal sorumluluk projelerinde var olmaya devam edeceklerini belirterek, “Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimizin birlikte hazırladığı kolileri teslim ettik. Bu anlamlı destek için herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


İçerisinde gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu kolileri teslim alan Kızılay, çocuklara teşekkür belgesi verdi.

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