Minik öğrencilerin taç sevinci

Adana'nın Pozantı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçme ve taç takma töreni düzenlendi.

Pozantı Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu bünyesinde Atatürk Ortaokulu Şehit Erhan Konuk Sınıfında öğretmen Pervin Gözüküçük'ün düzenlediği Kur'anı Kerim'e geçme ve taç takma törenine veliler yoğun ilgi gösterdi.

Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Minik öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudular, dualar ettiler. Programın açılış konuşmasını Pozantı Yeni Cami imamı Mustafa Besen yaparken, Pozantı Merkez Camii müezzini Fatih Gözüküçük ise ilahiler okudu.

21 minik öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta öğrencilerin tamamına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız tarafından başarı madalyası takıldı. Ayrıca 7 öğrenciye ise sınıf öğretmenleri Pervin Gözüküçük tarafından Kur'anı Kerim'e geçtikleri için taç takıldı ve çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Dilek Aytekin ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Oğuz Kalafat'ta katıldı.