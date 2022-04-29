Minik şairler ödüllendirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen "Kitabımın Şiiri Senden Olsun" şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrenciler, Yazar Mustafa Esat Sönmez'in "Masal Kuşu ile Elif” isimli hikaye kitabını okuyarak “arkadaşlık, dostluk, kitap sevgisi, aile bağları, sorumluluk ve sevgi ile ilgili hislerini mısralara dökerek yarışmaya katıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren 13 öğrenciye ödülleri Kozan İnkılap İlkokulu Dursun Tümer Kütüphanesi salonunda düzenlenen verildi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ödül verdikleri öğrencileri ileride birer şair olarak görebileceklerini söyledi.

Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz ise yarışmanın şairlik için küçük bir başlangıç olabileceğini söyledi.